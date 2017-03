iciHaïti - Culture : C’est parti pour la quinzaine de la Francophonie





Les activités de la « Quinzaine de la Francophonie » ont été officiellement lancées cette semaine en présence des représentants des Ambassades francophones (Canada, Suisse et France) et des Ministre nommés : Antonio Rodrigue (affaires Extérieur) et Limond Toussaint (Culture), lors d’une conférence de presse dans les jardins du Ministère de la Culture.



Durant deux semaines (15 au 31 mars 2017), des dizaines d’événements vont être organisés aussi bien dans la capitale haïtienne que dans les villes de province autour du thème « la jeunesse haïtienne face aux enjeux de la francophonie ».



Au cours de la conférence de presse, David Bongard, le Directeur du Bureau régional pour les pays de la Caraïbe et de l’Amérique Latine (BRECAL) a donné un aperçu des activités auxquelles s’associe l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) dans le cadre de cette quinzaine, mais aussi de ses propres manifestations.



Programme : http://www.haitilibre.com/article-20370-haiti-culture-quinzaine-de-la-francophonie-2017-programme.html



IH/ iciHaïti