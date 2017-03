iciHaïti - Environnement : Fonds fiduciaire pour la conservation de la biodiversité





Jeudi à l’hôtel Kinam le Ministère de l’Environnement a organisé une table sectorielle, afin d’initier un fonds fiduciaire alimenté par différents bailleurs concernés pour la conservation de la biodiversité.



« Nous voulons une meilleure coordination de l’argent disponible pour la biodiversité. C’est pourquoi, le Ministère de l’Environnement accompagne les acteurs de la Société Civile pour discuter de l’importance du fonds fiduciaire » a déclaré Hugo Coles, le Directeur du bureau national d'évaluation environnementale, ajoutant qu’afin de profiter des avantages financiers de ce fonds, « il est nécessaire de mettre en place un mécanisme de contrôle des dépenses, qui permet de mieux gérer les fonds, les projets et les activités des acteurs œuvrant dans le même domaine ».



Martine Therer, Directrice adjointe du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), dit travailler avec le Ministère de l’Environnement dans la plus grande transparence sur la question des financements. Rappelant que ces fonds ont été créés en 2015, sous le nom d’« Haïti National Trust » pour réaliser des activités spécifiques à l’environnement. Le Ministre Desras entend élargir la collaboration avec d’autres organisations dont entre autres : ONU environnement, la Banque Interaméricaine de Développement (BID), la coopération suisse et allemande.



TB/ iciHaïti