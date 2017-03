iciHaïti - Santé : Bonne nouvelle, baisse du choléra dans le Sud





Après un pic du nombre de cas suspects de choléra dans les départements du Sud et de la Grand Anse dans les deux mois suivant l'ouragan Matthew, le nombre de cas suspects de choléra a diminué drastiquement dans les deux départements au mois de décembre. Entre-temps, on a noté une réduction significative du nombre de cas suspects dans les trois départements où l'incidence du choléra a été historiquement plus élevée: Centre, Artibonite et Ouest. L'amélioration de la qualité des centres de traitement, l'augmentation du nombre d'équipes d'intervention rapide et la campagne de vaccination dans le Sud et la Grand Anse ont contribué au contrôle de la maladie.



Rappelons qu’en janvier 2017, 1,856 cas suspects (-65% comparé à janvier 2016) et 28 nouveaux décès (-54% comparé à janvier 2016) ont été enregistrés par le Ministère de la santé, le plus faible chiffre mensuel depuis août 2015. Toutefois, le maintien de ces tendances positives peut être menacé par le manque de financement qui est observé depuis le début de cette année.



D'octobre 2011 à janvier 2016 il y a eu 805,000 cas cumulés et 9,443 décès.



IH/ iciHaïti