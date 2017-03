iciHaïti - Diaspora : Des organisations et personnalités satisfaites du maintien du MHAVE





Un Groupe d’organisations et de personnalités engagées de la Diaspora haïtienne, a constaté avec satisfaction, ambition et espoir le maintien du Ministère des Haïtiens Vivant à l’Étranger (MHAVE), dans la liste des Ministères retenus par le Gouvernement Moise/Lafontant. http://www.haitilibre.com/article-20353-haiti-flash-pas-de-quorum-au-senat-composition-du-cabinet-ministeriel.html



Ce Groupe souligne « [...] à un moment où la migration à travers le monde vit des mutations qui inquiètent,notamment par une remontée du nationalisme dans certains pays d'accueil de nos compatriotes ; où le maigre bilan du MHAVE après 22 ans d’existence est inacceptable pour un organe de grandes potentialités ; où le délai du mois de Juillet pour les Haïtiens vivant en République Dominicaine s’avère préoccupant ou suite aux multiples aléas naturels qui ont frappé le pays pendant les 20 dernières années, la coopération inter-haïtienne est à structurer ; la diaspora dans sa diversité, ses capacités et surtout sa disponibilité à servir l’“alma mater” réclame un leadership engagé, emblématique, compétent et surtout habitué aux grands dossiers qui concernent “Aysien ki anndan, Aysien ki deyo”



Ainsi, la lutte destinée à engendrer un Ministère digne de sa Diaspora, engagé enfin sur la voie effective de l’efficacité et du rendement ne fait que commencer. Donc l’avenir du MHAVE doit être confié à une équipe qui s’apprête à instrumenter sa relance institutionnelle, qui doit prendre l’allure d’un projet politique d’inclusion totale de tous les Haïtiens [...] »



IH/ iciHaïti