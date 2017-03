iciHaïti - Éducation : Gustavo Gallón, prône l'alphabétisation de plus de 3 millions d'haïtiens





À l’issue de sa 8ème mission en Haïti, Gustavo Gallón, l’Expert indépendant du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, sur la situation des droits de l'homme en Haïti concernant l’alphabétisation en Haïti, il a insisté sur la nécessité « [...] de corriger la mentalité qui empêche une partie importante des habitants d'Haïti de lire et écrire. Presque la moitié de la population adulte est analphabète dans le pays, et 30 % de la population totale (source Forum national sur l’alphabétisation et l’éducation des adultes, Port-au-Prince juin 2015) ce qui est considéré comme un phénomène normal par beaucoup de gens, aussi bien en Haïti qu'ailleurs, mais qui n'est pas normal pour une société du XXIème siècle. C'est pourquoi j'ai proposé dès mon premier rapport de prendre des mesures urgentes pour renforcer la campagne d'alphabétisation qui était en cours il y a trois ans, et qui visait à apprendre à lire et écrire à 450,000 personnes dans un délai de deux ans, et élargir substantiellement l'objectif pour alphabétiser, dans un délai raisonnablement court, les plus de 3 millions de personnes en Haïti qui subissent chaque jour cette violation [...]



Le plan d'éducation 2010-2015 avait pour but d'éradiquer totalement l'analphabétisme dans le pays dans un délai de cinq ans. Puis le tremblement de terre et les changements de priorités par le nouveau gouvernement ont laissé ce plan dans l'oubli. C'est le moment de reprendre ce plan maintenant qu'on assiste au début d'une nouvelle période présidentielle. Une campagne d'alphabétisation ne serait pas couteuse si elle est développée avec la participation d'une partie importante de la jeunesse et de la population alphabète, ce qui pourrait en même temps servir à promouvoir la solidarité pour réduire le niveau aigu de polarisation qui affecte la société [...] »



IH/ iciHaïti