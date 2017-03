iciHaïti - Cinéma : 2ème édition du Festival du film francophone (Programme)





Lundi s’est ouvert la 2ème Édition du Festival du film francophone, qui proposera durant 9 jours : 22 projections, 3 rencontres et 1 laboratoire de création en partenariat avec le Ciné Institut de Jacmel.



Rendez-vous ce mardi 21 mars :

FOKAL à 5h00 p.m. projection de « Au soleil même la »

Rev Cinéma à 6h00 p.m. projection du film «« Vents de sable, femmes de roc »

IFH à 6h00 p.m. table ronde « Femmes et cinéma : Quelle réalité, quels enjeux ? »

IFH et à 8h00 p.m. projection du film « Cinéast(e)s »



Programme complet :





IH/ iciHaïti