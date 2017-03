iciHaïti - Canada : Journée Internationale de la francophonie





Profondément déterminé à contribuer à bâtir un monde meilleur et plus sûr, où le pluralisme et la différence sont encouragés et célébrés, le Canada qui participera à la quinzaine de la Francophonie en Haïti, a fait de son appartenance à la Francophonie, une des grandes priorités de sa politique étrangère.



Beaucoup d’activités sont prévues en cette occasion en Haïti. En partenariat avec l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en Haïti, le Canada s’associe à la 3e édition du prix jeune journaliste, se joint aussi à l’Institut Français En Haïti pour vous présenter la 2e édition du film francophone de Port-au-Prince qui se déroulera du 20 au 28 mars 2017, ainsi que le concours de chanson francophone le 23 mars 2017.



Pour plus d’informations : www.institutfrancaishaiti.org/wordpress/



IH/ iciHaïti