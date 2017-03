iciHaïti - Gold Cup 2017 : Début de l’entrainement des Grenadiers en Floride





Dans le cadre de sa préparation pour le double match contre le Nicaragua comptant pour les barrages de la Gold Cup 2017, Jean Claude Josaphat et son staff ont débuté les entraînements http://www.haitilibre.com/article-20398-haiti-gold-cup-2017-liste-des-joueurs-selectionnes.html dès lundi matin (9h30 a.m.).



Dimanche, 10 joueurs sont arrivés sur le lieu de rassemblement des Grenadiers en Floride : Ceus Steward, Andrew Jean Bapstiste, Mechak Jérome, Réginald Goreux, Max Hilaire, Sébastien Thurière, Arcus Carlens, Belfort Kervens Fils, Sony Nordé et Frantzdy Pierrot. Ils ont été rejoint lundi par 7 autres joueurs : Charles Hérold Junior, Paulson Pierre, Derrick Etienne, Alex Christian Jr, Odelus Valendi , Wilguens Aristilde, Wilde Donald Guerrier. Certains dans ce deuxième groupe seront à la deuxième séance d'entrainement de ce lundi.



Romain Genevois, Duckens Nazon, kevin Lafrance grossiront le groupe ce mardi 21 mars alors que Jeff Louis arrivera mercredi.



Pour participer à la prochaine gold Cup 2017, Haïti doit faire la différence face à Nicaragua dans le double match : les vendredi 24 mars au stade Sylvio Cator et mardi 28 à Managua.



BF/ iciHaïti