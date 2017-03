iciHaïti - Tourisme : Vers une nouvelles stratégies en Haïti





Lundi au Consulat Général d’Haïti à Montréal le Consul Généraal Justin VIiard s’est entretenu avec Alex Jean Philippe et Richemond Chéry, respectivement Président et Vice-président du Tour opérateur « Zoom sur Haïti » spécialiste de voyages en Haïti qui développe une vision basée sur le concept de tourisme durable en proposant des solutions touristiques accessibles à tous.



Rappelons que le Consulat Général d’Haïti à Montréal collabore avec Zoom sur Haïti depuis longtemps, dans le cadre de ses initiatives pour la promotion du tourisme en Haïti. L’objectif de cette rencontre était d’étudier de nouvelles stratégies pour le développement du tourisme en Haïti et la relance des différents partenariats signés depuis quelques années sous le leadership du Consul Viard dont entre autres : le partenariat entre Tourisme Montréal et le Ministère du Tourisme d’Haïti et le partenariat entre Zoom sur Haïti et le Ministère du Tourisme d’Haïti.



Une prochaine rencontre est prévue pour le 3 avril prochain.



IH/ iciHaïti