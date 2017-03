iciHaïti - Sécurité : Saisie de stupéfiants, la BLTS ne chôme pas





Lundi, lors d’un point de presse bilan, Gary Desrosiers, le Porte-parole adjoint de la Police Nationale d’Haïti a révélé qu’au cours du mois de mars, lors de 4 opérations distinctes 9,8 kilogrammes de cocaïne et 87 kilogrammes de marijuana au total avaient été interceptés et saisies par la Brigade de Lutte contre le Trafic de Stupéfiants (BLTS).



Le 2 mars, la BLTS a procédé à l’aéroport international Toussaint Louverture à l’arrestation de deux haïtiens Ismith Joseph et de Guerda St-Cyr, en possession de 4 kilos de cocaïne en partance pour Miami ; le 3 mars, Espinoreta Yo Merlin, une ressortissante dominicaine qui partait pour New York a été arrêtée en possession de 2 kilos de cocaïne ; le 17 mars, 87 kilos de marijuana en provenance de la Jamaïque ont été saisis à St-Louis du Sud et le 18 mars dernier la BLTS a procédé à l’arrestation à l’aéroport international Toussaint Louverture d’Alexandre Fabienne une haïtienne en possession de 3,8 kilos de cocaïne en partance pour Fort-Lauderdale.



IH/ iciHaïti