iciHaïti - Sécurité : L’Uruguay confirme le départ d’Haïti de ses casques bleus





Le retrait des troupes uruguayennes qui avait déjà été annoncées par l'ancien Président Jose Mujica, sans date précise, a été confirmé par le Président uruguayen Tabare Vazquez qui a annoncé lundi, que les 250 soldats uruguayens restant en Haïti dans le cadre de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah), retourneront en Uruguay en avril 2017.



« […] L’exercice actif dans la mission Minustah cessera à la fin de Mars » a déclaré le Président Vazquez dans une réunion du cabinet ouvert au public qui a eu lieu dans la station balnéaire de San-Luis, à environ 60 kilomètres à l'est de Montevideo. Il a ajouté que les troupes resteraient en Haïti quelques jours pour récupérer leurs équipements et coordonner leur retour en Uruguay avec les Nations Unies, mais a fait savoir qu'au courant d'avril ils seront tous de retour.



Notez qu'au cours de l'exercice de cette mission de maintien de la Paix, plus d'une fois les soldats uruguayens ont été impliqués dans les allégations d'abus sexuels. Selon un rapport de l'armée, depuis 2011, 6 plaintes ont été reçues, dont quatre revendications de paternité. Selon l'armée uruguayenne les soldats impliqués dans ces cas, ne représentent que 0,2% du personnel total déployés entre 2011 et 2014.



SL/ iciHaïti