iciHaïti - Politique : Réinstallation du Ministre de la Planification





Mercredi, en présence notamment du nouveau Ministre de l’Environnement, Pierre Simon Georges, de membres du corps législatif, de Magaly Béatrix Camilien Bien-Aimé la Directrice Générale du Ministre de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE), de Jean Marie Altema, Directeur Général du Conseil National des Télécommunication (CONATEL), des directeurs techniques et des coordonnateurs des Unités du MPCE, le nouveau Ministre de la Justice Heidi Fortuné http://www.haitilibre.com/article-20440-haiti-politique-installation-du-nouveau-ministre-de-la-justice.html a procédé à la réinstallation du Ministre Aviol Fleurant à la tête du MPCE qui occupait déjà ce poste sous le Gouvernement Privert / Jean-Charles.



Dans son discours de circonstance, le Ministre Fleurant a réitéré son engagement d’appliquer la vision du Président Moïse et la Politique Générale du Premier Ministre Lafontant. Il a promis de relancer les grands chantiers en regard du Plan stratégique de Développement d'Haïti (PSDH) qui vise de faire d’Haïti un pays émergent à l'horizon de 2030.



Afin de matérialiser la vision du Gouvernement, le Ministre Fleurant promis d’activer rapidement le levier de la coopération en vue de trouver des fonds nécessaires pour le financement des grands projets inscrits dans la Politique Générale puisqu’Haïti, dans sa situation d’annulation de la dette n’est pas éligible pour obtenir des prêts auprès des bailleurs de fonds internationaux.



Par ailleurs, il a également souhaité que les risques naturels soient placés au centre des politiques publiques, en raison de la vulnérabilité d'Haïti.



