iciHaïti - Éducation : L'Agence universitaire de la Francophonie fête ses 30 ans en Haïti





L'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) célèbre cette année 30 ans de présence et de collaborations riches avec le secteur universitaire dans la Caraïbe. Dans le cadre du 30e anniversaire de la Direction régionale Caraïbe, le Recteur de l'AUF, Jean-Paul de Gaudemar, présentera la nouvelle stratégie de l'AUF et sa déclinaison dans la Caraïbe le vendredi 24 mars 2017 à l’hôtel Marriott de Port-au-Prince.



L'AUF se dote d'une nouvelle stratégie afin de mieux accompagner les universités de l'espace francophone et au-delà. Cette intervention de l'AUF tiendra compte des grands enjeux de société, en mettant les universités au cœur du développement économique et social.



En Haïti, cette stratégie sera axée particulièrement autour des grands axes suivants : la Gouvernance universitaire, l’emplois des jeunes, la décentralisation administrative et les Sciences et Technologies d'application.



Forte de son réseau mondial de plus de 800 universités membres, l'AUF est considérée comme un acteur incontournable dans le développement du secteur universitaire en Haïti. Implantée à Port-au-Prince depuis 1987, la Direction régionale Caraïbe de l'AUF accompagne ses membres dans le développement de leurs programmes et ressources depuis exactement 30 ans. L'AUF poursuivra son action en Haïti et dans la Caraïbe en renforçant davantage les synergies universitaires.



