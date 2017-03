iciHaïti - Politique : Installation de la nouvelle Ministre de la diaspora





Mercredi Aviol Fleurant, le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe http://www.icihaiti.com/article-20441-icihaiti-politique-reinstallation-du-ministre-de-la-planification.html en présence de diverses personnalités du pays entre autres : l’ex Ministre du MHAVE, Robert Labrousse, l’ancien Directeur Général Marc-Élie Nelson et le député Jean René Lochard, a procédé à l’installation de Mme Stéphanie Auguste comme Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger. Elle remplace à ce poste l’ancien Ministre des Affaires Étrangères Pierrot Délienne qui assumait cette fonction par intérim.



Dans ses propos de circonstance, le Ministre de la planification a conseillé à Mme Auguste de cultiver l’humilité, l’esprit de service et le patriotisme dans ses nouvelles fonctions, afin d'arriver à de meilleurs résultats. Il l’a invitée à créer des conditions susceptibles de permettre aux haïtiens de l’étranger de revenir investir dans le pays.



La nouvelle Ministre du MHAVE, annonce qu’elle va accorder une attention spéciale aux investisseurs haïtiens de l’étranger, précisant qu’avec l’appui du Gouvernement, elle entend offrir des avantages fiscaux et douaniers à ces derniers, pour les inciter a venir investir au pays.



IH/ iciHaïti