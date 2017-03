iciHaïti - Jacmel : Concours de recrutement sur la fiscalité





Mercredi, plus d’une soixantaine de jeunes universitaires dont 20 femmes, venus de quatre communes de l’arrondissement de Jacmel : Jacmel, La Vallée de Jacmel, Cayes-Jacmel et Marigot, ont participé à un concours de recrutement dans le cadre d’un projet visant la mobilisation fiscale dans l’arrondissement.



La première partie du concours était axé sur la fiscalité, l’arithmétique et le calcul des aires, alors que la seconde partie, mettait l’emphase sur les connaissances générales, notamment une rédaction française et la connaissance de la commune. L’idée était non seulement de tester la capacité des postulants, mais aussi de voir la perception qu’ils avaient sur les potentialités de leur commune.



14 jeunes seront sélectionnés pour la commune de Jacmel et 6 pour chacune des trois autres communes.Tandis qu’une dizaine d’autres resteront comme remplaçants en cas d’éventuel désistement.



La réalisation des différentes phase de ce projet de mobilisation fiscale, financé par le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT) à hauteur de 6 millions de gourdes, a été au Groupe de Recherche et d’Intervention en Développement et en Éducation (GRIDE), sous le leadership du Conseil municipal de Jacmel.



Ce projet, qui est en train d’être exécuté « [...] va permettre aux mairies du l’arrondissement d’exploiter le potentiel fiscal qui, depuis des années n’a jamais donné de rendement satisfaisant en raison d’un manque de mise en place de collecte des taxes et des impôts », a expliqué André Lafontant Joseph, Coordonnateur du GRIDE, soulignant que c’est également l’occasion pour les mairies de créer des emplois, en mettant en valeur les compétences des jeunes universitaires de leur communauté respective. Ajoutant qu’un certificat de « Technicien ou technicienne en fiscalité », sera décerné à chaque jeune selon les résultats du concours.



Le Dr. Macky Kessa, Maire du Conseil municipal de Jacmel, a jugé important d’avoir inviter les autres communes afin qu’elles puissent aussi bénéficier de ce projet soulignant que « L’implication de trois autres communes de l’arrondissement de Jacmel, traduit l’esprit de solidarité et d’unité entre les mairies », rappelant qu’il avait suggéré au Ministère de intérieur de financer des projets visant l’autonomisation des mairies, afin d’assurer le « payroll » de leurs personnels, d’où l’objectif de ce projet de mobilisation fiscale.



Noter que, de nouvelles dispositions sont prises par l’État haïtien, pour que 60% des recettes municipales soient consacrées dans le budget municipal, aux services et aux investissements publics, entre autres : la construction des écoles, les infrastructures routières, l’assainissement et l’eau potable.



IH/ iciHaïti / Claudy Bélizaire (Correspondant Jacmel)