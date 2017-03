iciHaïti - Gold Cup 2017 : Jour «J» pour les Grenadiers





La sélection nationale de football s'est entrainée mercredi soir pour la dernière fois en Floride, clôturant ainsi un mini stage de préparation http://www.icihaiti.com/article-20427-icihaiti-gold-cup-2017-debut-de-l-entrainement-des-grenadiers-en-floride.html pour le double match contre le Nicaragua les 24 et 28 mars pour le compte des barrages de la Gold Cup 2017 devant se dérouler aux États-Unis d'Amérique du 7 au 26 juillet .



20 joueurs sur 21 http://www.haitilibre.com/article-20398-haiti-gold-cup-2017-liste-des-joueurs-selectionnes.html ont pris part à ce stage d’entrainement, qui s'est achevée par une opposition à 10 contre 10 pour afin de permettre à l'entraineur Jean Claude Josaphat de sélectionner le onze de départ.



Comme annoncé, Jeff Louis a rejoint le groupe à l'issue de ce training , il a salué tout le monde et s'est posé pour la photo de fin de stage avec la présence de tous les membres de la délégation.



Les Grenadier ont laissé la Floride jeudi pour rejoindre Port-au-Prince vers 15h 30, le temps de l'installation et de repos à l'hôtel avant que les 21 convoqués, aille s'entrainer au stade Sylvio Cator à 20h00 où se déroulera ce vendredi 24 mars le premier des deux match de cette confrontation Haïti-Nicaragua; la deuxième aura lieu le mardi 24 à Managua, la capitale du Nicaragua.



