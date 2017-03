iciHaïti - Invitation : La 8ème Édition du Festival du conte se poursuit..





Dans le cadre de la 8ème Édition du Festival du conte (20 mars -1 avril http://www.icihaiti.com/article-20385-icihaiti-culture-festival-inter-culturel-du-conte.html ) la FOKAL accueille le lundi 27 mars à 6h00 p.m. un des spectacles de contes de ce festival, Joseph Dérilon Fils Dérilus, Sylvie Laurent-Pourcel (France) et le conteur d'origine haïtienne Jude Joseph. Entrée libre dans la limite des places disponibles.



Les shows de tambours et de troubadours ponctuant les représentations de conte qui ont fait le succès des éditions précédentes seront maintenus cette année encore.



Cette année « Kont anba tonèl » ouvre ses portes àun groupe de chants et danses de Lascahobas « Troupe Créole ». Il organise également des ateliers au CLACs de St Marc, des Gonaïves et au Centre Culturel Lawouze à Lascahobas afin de montrer ce qui se fait en province, mais aussi d'étendre le festival dans d'autres villes.



Comme chaque année, l’association Foudizè Théâtre, invite les amants du conte et le public en général à assister aux activités programmées à la huitième édition du festival interculturel « Kont Anba Tonèl ».



Téléchargez le programme : http://www.haitilibre.com/docs/Programmation_du_festival_KAT17.pdf



IH/ iciHaïti