iciHaïti - Éducation : Moïse inaugure le 2e complexe scolaire de la SAE-A





Vendredi dans la commune de Trou-du-Nord, le Président Jovenel Moïse, a participé à l'inauguration du 2ème complexe scolaire S&H, financée par la firme Sud coréenne de confection de vêtements SAE-A Trading (Parc Industriel du Nord, Caraccol), dont le premier complexe scolaire a été inauguré en mars 2014 sous le gouvernement Martelly http://www.haitilibre.com/article-10811-haiti-education-le-president-martelly-inaugure-l-ecole-s-h-au-village-ekam-caracol.html



En présence notamment de Woong-Ki Kim, le Président de la SAE-A, de Seon-Yeong Jung, Chef du bureau de l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA), de James Thomas, Directeur de la mission de l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) des Sénateurs Wanique Pierre et Jacques Sauveur Jean et des autorités locales, le Chef de l'État a salué la contribution considérable des responsables de la SAE-A aux efforts de l'État en matière d'éducation.



Pour sa part, Woong-Ki Kim, le Président de la SAE-A s'est engagé à investir tant dans les pratiques de confection de vêtements que dans la communauté. Il a également exprimé la ferme détermination de son entreprise à accompagner les autorités dans leurs efforts visant à aider les jeunes de cette région à développer leurs capacités et à réaliser leurs rêves.



IH/ iciHaïti