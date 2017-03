iciHaïti - Esclavage : Le saviez-vous ?





Ce samedi 25 mars, Journée internationale de la commémoration des victimes de l’esclavage et de la traite transatlantique des esclaves est le moment de prendre quelques instants pour jeter un regard sur le côté sombre de notre histoire en Haïti.



Saviez-vous que « l’Habitation Santo-Domingo » était l’une des plus vastes habitations de la Plaine du Cul-de-Sac et de la terre colonisée de Saint Domingue et l’un des plus grands sites d’exploitation d’esclave africains qui avait été fondée par le colon Vernon vers 1700. L’Habitation Santo-Domingo tient son nom de famille de colons nantais (France), qui l'avait acquise par le mariage de Claude de Santo avec Marie-Thérèse Vernon en 1709.



D’une superficie de 1,600 carreaux, en 1779 cette habitation comptait 535 esclaves, qui devaient produire entre 12,000 et 14,000 tonnes de sucre brut.



À la veille de la Révolution Française, les propriétaires de Santo allèrent en France et confièrent l'Habitation à un gérant procureur, qui reconstruisit une partie des bâtisses de la manufacture.



Après l'Indépendance d’Haïti, l'Habitation Santo fut cédée au Général Germain Frère puis devint la propriété de Félix Carrié avant d’être acquise par Tancrède Auguste au début du XXe siècle.



L’Habitation de Santo-Domingo possède encore aujourd'hui de nombreux vestiges, dont une double étuve en très bon état et un des puits les mieux conservés de l'époque coloniale. Elle possède également un double moulin à traction animale.



IH/ iciHaïti