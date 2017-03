iciHaïti - Économie : Projet de Ferry Boat en Haïti





Carlo Cérome, le Directeur de Planification du Service Maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) qui prône la modernisation du cabotage national, déplore et trouve inadmissible que l’eau pénètre dans des bateaux en mauvais état, qui assurent le transport de passagers, rappelant que les choses vont changer à l’avenir « Nous sommes en train de travailler sur le projet de Ferry Boat, l’Institut de Formation Maritime, mais les ressources financières se font très rares aussi nous sommes en train de travailler avec plusieurs instances pour parvenir à la concrétisation de ce projet de cabotage national et d'une flotte Caribéenne entre autres. Des initiatives qui vont contribuer à un développement maritime durable au pays ».



Rappelons qu’Haïti dispose de 1,535 kilomètres de côte et 75 villes côtières, le SEMANAH a des bureaux dans 43 d’entre elles. Cependant, les faibles ressources dont dispose l’institution, l’empêchent d’avoir un contrôle efficace sur l’ensemble de ces villes. Le SEMANAH dispose également de 16 phares auxquels 4 à 6 autres devraient être installés dans des sites déjà identifiés.



PI/ iciHaïti