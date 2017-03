iciHaïti - Football : Le MJSAC souhaite bonne chance aux Grenadiers





Régine Lamur, la nouvelle Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique (MJSAC) salue la brillante victoire de la Sélection nationale de football sénior aux dépens du Nicaragua [3-1] lors du match aller des barrages de la Gold Cup 2017 qui s’est déroulé vendredi au Stade Sylvio Cator http://www.haitilibre.com/article-20460-haiti-gold-cup-2017-victoire-des-grenadiers-contre-le-nicaragua-[3-1].html



« Les Grenadiers ont réalisé une excellente performance », a déclaré la Ministre Lamur, avant d’invite les amants du sport roi en particulier et la population en général à « continuer à exprimer leur attachement au onze national pour témoigner la confiance placée en nos valeureux Grenadiers à l’occasion du match retour qui aura lieu le 28 mars prochain à Managua, au Nicaragua ». Confiante de leur victoire a Managua elle souhaite bonne chance à nos Grenadiers.



Rappelons que lors de son installation mercredi, la Ministre avait déclaré « Je suis certaine que les Grenadiers vont pouvoir se qualifier pour la phase finale de la Gold Cup 2017, parce qu’ils vont écarter sur leur route le onze nicaraguayen, les vendredi 24 et mardi 28 mars prochains. En ma qualité de ministre des Sports, je leur apporte tout mon soutien et celui de mes collègues au sein du gouvernement [...] »



IH/ BF/ iciHaïti