iciHaïti - Culture : Exposition exceptionnelle, Kalfou Richès remercie... (Vidéo)

Suite au succès de l’exposition exceptionnelle « Les femmes construisent une autre Haïti » en l'honneur d'une vingtaine de femmes haïtiennes, http://www.haitilibre.com/article-20291-haiti-culture-exposition-exceptionnelle-les-femmes-construisent-une-autre-haiti.html « Kalfou richès » remercie en générale tous ceux et celles qui ont su comprendre qu'il s'agissait davantage qu'une exposition de solidarité avec les mémoires des femmes représentées dans les chefs d'œuvres réalisés par 11 jeunes peintres haïtiens et en particulier à la Direction de la Bibliothèque Nationale d'Haïti, à « Christian Aid » et aux organismes et particuliers impliqués à différents niveaux dans la réussite de cette exposition.



Les œuvres exposées à l'auditorium de la Bibliothèque Nationale d'Haïti (8 au 18 mars 2017), avec intériorité et sensibilité ont suggéré une perception saine et élevée de nos femmes écrivaines, artistes, chanteuses, danseuses, musiciennes, militantes féministes, femmes de la rosée et Madan Sara.



