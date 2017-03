iciHaïti - Culture : Martine Moïse, honore les stylistes et designers...





Dimanche, sous le haut patronage de la Première Dame Martine Moïse, le Premier Ministre, Jack Guy Lafontant, a participé à un cocktail de prestige organisé en l'honneur des stylistes et designers haïtiens, ayant rehaussé l'éclat du Carnaval des Cayes, du 26 au 28 février.



Cette initiative de la Première Dame entre dans le cadre de la volonté de l'administration Moïse/Lafontant d'accompagner la production locale dans toute sa globalité créative, en vue de renforcer les Petites et Moyennes Entreprises (PME), promouvoir la création d'emplois durables et valoriser le patrimoine matériel immatériel d’Haïti.



IH/ iciHaïti