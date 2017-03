iciHaïti - Politique : Défis du nouveau Ministre des Affaires Sociales





Roosevelt Bellevue, le nouveau Ministère des Affaires sociales et du Travail, lors de son installation par Jude Alix Patrick Salomon, le Ministre de l’Économie et des Finances, a déclaré que « [...] la promotion de l’économie solidaire, le lancement de l’entrepreneuriat, combattre l’isolement des personnes âgées et des handicapées, renforcer la protection sociale des travailleurs, améliorer les programmes sociaux (Ede Pèp) ainsi que créer une agence de l’emploi et lutter contre la corruption [...] » étaient les défis qui l’attendaient.



S’adressant au nouveau Ministre, Jude Alix Patrick Salomon a déclaré « Vous n’avez pas droit à l’échec. Vous n’avez pas d’autre choix que de réussir votre mission. Il en va de la crédibilité du Gouvernement et du bien-être de la collectivité ».



Dans son intervention, le nouveau Ministre Bellevue s'est engagé « [...] à tendre la main à tous ceux qui veulent créer du travail [...] exploiter toutes les pistes pour aider les gens à trouver un emploi [...] combattre les gaspillages et les vols [...] aider les gens à sortir de la pauvreté ».



IH/ iciHaïti