iciHaïti - Avortement : Vers une réforme du droit pénal haïtien





La Commission de réforme du droit pénal haïtien, plaide en faveur de nouvelles lois régissant l’avortement en Haïti, soulignant que « l’avortement devrait être possible dans certaines conditions et limitations »



Rappelons que 33% de la mortalité maternelle en Haïti, sont liés à des avortements effectués dans des conditions illégales et non sécurisées. Le taux de mortalité maternelle en Haïti est le plus élevé dans les Caraïbes, avec 630 décès pour 100,000 naissances.



Notons également que le taux d’initiation à la vie sexuelle est inférieur à 9% pour les jeunes filles qui ont atteint le niveau scolaire secondaire...



IH/ iciHaïti