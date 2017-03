iciHaïti - Chili : «Il est temps de recentrer notre stratégie» dixit Bachelet





Lundi, dans le cadre de sa visite officielle en Haïti, la Présidente du Chili, Michelle Bachelet, accompagné par les ministres des Affaires Étrangères, Heraldo Munoz et de la Défense, José Antonio Gómez, s'est rendu dans la ville du Cap-Haïtien pour rencontrer les troupes chiliennes du « Batallón Carrera » qu'elle a chaleureusement remercié pour leur travail depuis 2004 et dont le processus de retrait commencera le 15 avril.



« Vous représentez le meilleur de notre pays [...] » rappelant que « la Paix est un principe essentiel pour le Chili et son modèle de développement fondé sur la démocratie, les droits de l'homme et le libre-échange, toutes les valeurs que nous protégeons et dont nous faisons la promotion à partir de ces missions ». En ce sens, la Présidente Bachelet a affirmé aux soldats chiliens que leur mission avait été réussie « [...] vous avez réussi votre mission, c'est-à-dire, la réduction de la violence structurelle en Haïti et l'amélioration de la qualité de vie de la population [...] Il est temps maintenant de recentrer notre stratégie » ajoutant « Nous avons communiqué notre décision de réaliser une réduction responsable de notre présence militaire en Haïti [...] mais nous continuerions à promouvoir l'accompagnement des Nations Unies au nouveau Gouvernement d'Haïti ».



IH/ iciHaïti