iciHaïti - Culture : 55 ans de dialogue à travers le théâtre en Haïti

Lundi, dans le cadre de la Journée Mondiale du Théâtre, célébrée depuis 1962 en Haïti, Limond Toussaint, le nouveau Ministre de la Culture et de la Communication a salué en particulier les efforts en art dramatique, des troupes et des compagnies de théâtre, des comédiens, des metteurs en scène, des dramaturges, des régisseurs, des accessoiristes, des scénographes, tous des amants de cet art et le public en général.



Le Ministre Toussaint en a profité pour rappeler la politique de cette la administration qui vise la culture notamment le théâtre comme ciment d'identité, d'épanouissement personnel et collectif en vue de rendre à l'homme haïtien sa fierté et sa dignité, avec l'affirmation de l'identité et de la vitalité culturelle haïtienne, telles qu’inscrit dans la Politique Générale du Premier Ministre Lafontant (page 35/36) http://www.haitilibre.com/docs/declaration-de-politique-generale-lafontant.pdf



Rappelant que son Ministère, entendait « [...] à travers le Théâtre National et l'École Nationale des Arts, mener une politique de proximité dans le domaine de l'art dramatique et renforcer l'éducation artistique à travers nos écoles et nos lycées ».



