iciHaïti - Diaspora : La nouvelle Ministre rencontre le personnel du MHAVE

Lundi, Stéphanie Auguste la nouvelle Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger (MHAVE) a tenue à rencontrer et a échanger avec le personnel de son Ministère.



Consciente des attentes et des frustrations des employés, elle leur promet de faire tout son possible pour apporter des réponses satisfaisantes à leurs doléances et appelle à la collaboration de tous, pour permettre au Ministère de remplir sa mission.



La Ministre Auguste a affirmé « Je serai le Porte parole du Ministère auprès de la Diaspora, et ensemble nous allons changer l’image de l’institution ». Par ailleurs elle a fait savoir à son personnel qu’une requête a déjà été adressée au Gouvernement pour reloger le Ministère dans un autre local plus approprié.



Elle se dit ouverte au dialogue et attend déjà les suggestions du personnel précisant que « Menm si nou ta ban mwen yon konsey ki pa ale nan liy mwen, m pwomèt nou n ap jwenn yon teren dantant kanmenm »



