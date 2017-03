iciHaïti - Politique : Regroupement des Communes de Jacmel





Samedi, à l'Hôtel de Ville de la Vallée de Jacmel s’est tenue une réunion de mise en place d’une nouvelle entité le « Regroupement des Communes de l'Arrondissement de Jacmel » (RECAJ)



Une délégation du Conseil de Développement Économique et Social (CDES), composée de Louis Naud Pierre, Eric Paul et Mme Malderne Jean-Vernet Clement, a participé à cette rencontre. Le CDES entends appuyer dans la valorisation des potentiels économiques et des potentiels énergétiques locaux des communes du RECA.



IH/ iciHaïti