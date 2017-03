iciHaïti - Social : Le GAAR plaide pour l’élimination de la discrimination raciale en RD





Dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, le 21 mars dernier, le Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR) a invité les autorités dominicaines, en tant qu’État signataire et partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale depuis 1983 à lutter contre le racisme qui sévit dans leur pays.



Le GARR déplore que 34 ans après l’entrée en vigueur de cette Convention en République Dominicaine, les migrants haïtiens et les Dominicains d’ascendance étrangère continuent d’être victimes de racisme et de discrimination en territoire voisin.



Tout en plaidant en faveur du respect des droits des dominicains d’ascendance haïtienne victimes de la sentence du 23 septembre 2013 (Arrêt TC 168/13), le GARR exhorte les autorités dominicaines à travailler pour que les migrants haïtiens puissent bénéficier de meilleurs traitements.



IH/ iciHaïti