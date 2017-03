iciHaïti - Politique : Installation du DG du nouveau Ministère de l'Intérieur





Mardi le nouveau Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, Max Rudolph Saint-Albain, en présence, entre autres, de plusieurs Parlementaires, du Directeur Général sortant, du Directeur Général Adjoint, du Major Patrick H. Bastien de plusieurs Cadres techniques et administratifs du Ministère et des membres du personnel, a procédé à l’installation de Fednel Monchery comme nouveau Directeur Général. Il remplace à ce poste le Directeur sortant monsieur Jude Saint-Natus.



Dans son intervention Fednel a promis de s’acquitter de sa tâche avec dévouement et donné l’assurance de poursuivre les actions déjà entreprises pour le renforcement de la protection civile ; la déconcentration des services publics ; la décentralisation de l’État pour de meilleurs services à la population et le développement des Collectivités Territoriales.



IH/ iciHaïti