iciHaïti - Éducation : Réunion entre le Ministre de l'Éducation et la Banque Mondiale





Pierre Josué Agénor Cadet, le nouveau le Ministre de l'Éducation Nationale, accompagné de son Directeur de Cabinet Jackson Pléteau, s’est entretenu avec l’économiste sénior Juan Barón, Représentant de la Banque Mondiale (BM) en Haïti. Les deux hommes ont échangé autour des actions prévues dans le cadre du projet d’Éducation Pour Tous (EPT), financé par la BM et d’un autre projet à venir le PECQ, en appui au secteur public de l'éducation principalement. Norbert Stimphil, le coordonnateur du Projet EPT , a apporté des éléments de clarification sur la mise en œuvre du projet et les actions à venir.



Le Ministre Cadet a exprimé a son interlocuteur certaines de ses attentes en relation avec les préoccupations et orientations du nouveau gouvernement et Jackson Pléteau a expliqué certains changements en cours dans la vision gouvernementale en ce qui a trait à la gestion stratégique de certains projets.



Les deux parties se sont entendues pour poursuivre et renforcer leur coopération.



IH/ iciHaïti