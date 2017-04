iciHaïti - Politique : Installation d’un nouveau DG au Ministère de la Justice





Heidi Fortuné, le Ministre de la Justice, en présence entre autres du sénateur Ronald Larèche, des députés Alfredo Antoine (Kenscoff) et Anouce Bernard (Baumont), des cadres et employés de l'institution et des représentants de la Section Justice de la Minustah et de plusieurs partenaires du Ministère, a procédé cette semaine à l'installation de Jean Claudy Pierre, Docteur en droit public et professeur à l'Université, comme nouveau Directeur Général. Il remplace le Directeur sortant Me. Jean Roudy Aly qui a passé 5 ans à ce poste.



Dans son intervention le Ministre Fortuné a tenu à rappeler au nouveau Directeur Général, qu'il est désormais le numéro 2 du Ministère et qu’il a pour mission de travailler à son renforcement.



Jean Claudy Pierre a promis d'assister le Ministre tout en oeuvrant au renforcement du Ministère et à la satisfaction des revendications exprimées par certains des employés.



Le nouveau Directeur Général est un habitué du Ministère, ancien Directeur de Cabinet du l'ex-Ministre Pierre-Richard Casimir.



IH/ iciHaïti