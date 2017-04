iciHaïti - Environnement : Clôture de la Table verte du Sud





Vendredi, la Table verte du Grand Sud « Après Matthew : état des lieux et perspectives » s’est clôturée à Port Salut.



ONU Environnement a supporte le Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire dans l’Organisation de cette Table verte, a laquelle d’importantes personnalités ont participé durant deux jours entre autres : Pierre Simon Georges, le nouveau le Ministre de l’Environnement, les députés Sinal Bertrand (Port Salut) et Rolph Papillon (Corail), le Député Rolphe Papillon, Président de la Commission « Environnement, Ressources naturelles et Aménagements du territoire », des bailleurs de fonds dont la Norvège, la Suisse, la France, les USA et le Canada, El Mostafa Benlamlih, Coordonnateur résident du système des Nations Unies en Haïti et des responsables d’agences onusiennes et d’ONG.



Des représentants des ministères de l’Intérieur, des Finances, de l’Agriculture et des responsables des collectivités territoriales dont les maires des communes des Cayes, Port Salut, Jérémie, Dame Marie et d’organismes de la Société Civile et du secteur privé, ont également pris part à ces débats qui se sont articulés autour de 5 grands thèmes : Aide humanitaire d’urgence : bilan et perspective ; Le défi environnemental ; L’aménagement du territoire : l’anticipation le risque ; Le financement du relèvement ; L’Agriculture : la menace de la famine.



IH/ iciHaïti