iciHaïti - Québec : Vers une collaboration entre Granby et Carrefour





Un projet de coopération pourrait voir le jour entre la ville de Granby au Québec et la commune de Carrefour en Haïti a indiqué le maire de Granby Pascal Bonin quelques jours après son retour de mission en Haïti, ajoutant qu'un dossier est en préparation à ce sujet qui sera soumis prochainement a l’approbation du Conseil municipal.



La coopération entre Granby et Carrefour viserait plusieurs secteurs, dont la sécurité civile, le sport, la culture et l'environnement.



Concernant la coopération sportive, le maire a indiqué que lors de tournois majeurs de football (soccer au Québec), une équipe de Carrefour pourrait venir au Québec et des jeunes de Granby pourraient se rendre à Carrefour soulignant que cette ville avait « des installations dignes de ce nom ».



TB/ iciHaïti