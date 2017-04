iciHaïti - Éducation : Partenariat UNICEF - Ministère de l'Éducation National





Vendredi, Pierre Josué Agenor Cadet, le nouveau Ministre de l’Éducation National accompagné de son Chef de Cabinet Jackson Pléteau a eu une séance de travail avec l’équipe d’UNICEF Haïti.



À l’Agenda de cette rencontre : les projets en cours et à venir entre les deux institutions ; la formation des maîtres ; la gestion post-Matthew ; la Petite enfance ; la rentrée scolaire ; la gestion de proximité (relations communautés/écoles) et d'autres sujets de préoccupations du Ministère visant l'amélioration de la qualité et de la gouvernance du secteur éducation.



