iciHaïti - Tourisme : Installation du nouveau DG du Ministère





Jeudi, Mme Colombe Emilie Jessy Menos, la nouvelle Ministre du Tourisme http://www.haitilibre.com/article-20446-haiti-politique-les-grands-projets-du-ministere-du-tourisme.html en présence des cadres, employés et acteurs du secteur touristique, a procédé à l’installation de Andy Durosier comme nouveau Directeur Général du Ministère. Il remplace à ce poste le Directeur sortant Kenn Duval.



Dans son allocution, la Ministre Menos, a salué le parcours remarquable de Monsieur Durosier, spécialiste en Administration Publique, en Communication Sociale et en Diplomatie qui a travaillé pendant 12 ans au sein du Ministère du tourisme successivement comme Chef de Service à la Direction de Communication puis comme Coordonnateur de l’Unité d’Etudes et de Programmation.



Dans son intervention, le nouveau Directeur Général a promis de « [...] contribuer au progrès du tourisme en Haïti qui doit aider à la croissance économique du pays [...] ». Il espère qu’Haïti pourra à l’avenir faire compétition à jeu égal, avec plusieurs destinations populaires de la région Caraïbe.



IH/ iciHaïti