iciHaïti - Viande avariée : Le Brésil transfert des informations à Haïti





Suite à des articles dans la presse internationale et haïtienne sur l'enquête de la Police Fédérale brésilienne concernant des irrégularités dans le système de vérification sanitaire aux installations de production de viande au Brésil, l'Ambassade du Brésil à Port-au-Prince, voudrait préciser sur les 4,837 établissements de production de viande soumis à une surveillance au Brésil, seulement 21 seraient impliqués dans des irrégularités.



Ces 21 établissements cités ont été suspendus et placés sous un régime d'inspection spéciale. Aucun entre ces 21 établissements n’a exporté de la viande vers Haïti.



L'Ambassade du Brésil a transmis aux Gouvernement d’Haïti des informations techniques concernant l'enquête et est à sa disposition pour toute autre précision qui pourrait être nécessaire.



L’Ambassade rappelle également que plusieurs pays, qui avaient adopté des interdictions d’importation de viande en provenance du Brésil ont déjà abrogé ces mesures et repris leur importation (Barbade, Chili, Chine, Corée du Sud, l'Egypte, Hong Kong et Qatar).



IH/ iciHaïti