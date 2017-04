iciHaïti - Culture : Follow Jah et la Nouvelle Flibuste en spectacles





Du 4 au 18 avril, Caracoli et la bande à pied Follow Jah accueilleront la fanfare belge « La Nouvelle Flibuste » pour des échanges culturels et des spectacles communs dans quatre villes du pays : Pétion-ville, Léogâne, Jacmel et Peredo.



Les deux groupes se sont rencontrés pour la première fois en 2015, à l'occasion d'une soirée qui clôturait le séjour en Haïti de la Nouvelle Flibuste venu participer au Carnaval de Jacmel à l’invitation du Ministère du Tourisme. En 2016, les deux groupes se sont retrouvés en Belgique où la bande à pied Follow Jah à pris part à la Zinneke Parade.



Pour cette troisième rencontre, les deux groupes partiront à la découverte des raras de Pétion-ville à Peredo. Ils approfondiront leur collaboration musicale lors de prestations publiques, notamment le jeudi 6 avril à Pétion-ville ou encore le mercredi 12 avril à Jacmel.



Ils passeront quelques jours avec l'Union des rara de Léogâne, puis ils participeront aux défilés des rara de Peredo. En parallèle, ils réaliseront des activités pédagogiques auprès des enfants de Berthé, des élèves de l'école de musique Dessaix Baptiste ou encore des écoles de Peredo.



La tournée conjointe de la bande à pied Follow Jah et de la fanfare belge La Nouvelle Flibuste bénéficie du soutien de l'Organisation Internationale de la Francophonie, de la Coopération suisse en Haïti et de la FOKAL.



IH/ iciHaïti