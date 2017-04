iciHaïti - Social : Sensibilisation des enfants aux valeurs humaines





Encourager les enfants à pratiquer le vivre ensemble fondé sur l’acceptation, l’honnêteté, la solidarité et le respect mutuel dans le cadre de la lutte contre la discrimination, l’intolérance et l’exclusion, tel était l’objectif de deux journée de sensibilisation organisées au Centre « Sport pour l’Espoir d’Haïti », par l’Office de la Protection du Citoyen (OPC) au profit de 32 enfants du quartier défavorisé de Cité Canaa dont 22 filles.



Les animateurs de l’OPC entre autres le psychologue Léopole Chéry et le juriste Etienne Macajoux, étaient à l’œuvre avec le souci de raviver l'espoir des enfants, de canaliser positivement leur énergie et leur enthousiasme, de s'assurer qu'ils sont dotés des connaissances, des compétences et des savoir-faire, afin qu’ils puissent devenir de véritables citoyens de demain.



Diverses activités entre les causeries ont été réalisées (danse, musique, lecture et sport) durant ces deux journées au profit des enfants qui ont pu découvrir, expérimenter et partager entre eux.



