iciHaïti - Boxe : 2e Gala des Champions





Vendredi au Karibe Convention Center, Régine Lamur, la nouvelle Ministre de la Jeunesse, des Sports a assisté au 2e Gala des Champions, organisé par le promoteur de boxe internationale, Jacques Deschamps Fils.



Lors de cette soirée comprenant 6 combats dont 2 féminins, la Ministre Lamur a applaudi la performance des boxeurs haïtiens après avoir remis la ceinture de champion WBA-FEDELATIN des mi-lourds à Wilky Camfort vainqueur du vénézuélien Paul Valenzuela.



Wilky Camfort, Evens Pierre et Mélissa Saintvil, trois des quatre boxeurs haïtiens engagés dans cette soirée ont remporté leur combat et conservé leurs titres. Seul Azea Augustama a été battu par Gusmyr Perdomo.



La Ministre Lamur en a profité pour inviter le secteur privé à multiplier les initiatives visant à encourager la pratique sportive et à faciliter l'épanouissement et l'intégration sociale des jeunes par le sport.



BF/ iciHaïti