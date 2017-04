iciHaïti - Football : Victoire de la PNH sur le Ministère des Finances [4-2]





Samedi au Parc Ste Thérèse de Pétion-Ville, dans le cadre du lancement du Championnat de la fraternité de la Fonction Publique http://www.haitilibre.com/article-20532-haiti-football-lancement-officiel-du-championnat-de-la-fonction-publique.html a eu lieu un match d'ouverture entre la Police Nationale d’Haïti (PNH) et le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), qui s’est conclu par la victoire de la PNH [4-2]



Rappelons que cette compétition de football, qui regroupe 24 institutions publiques reparties en six Groupes de quatre équipes se déroulera dans divers stades de la région métropolitaine du 17 avril au 23 juin, date de la célébration de la journée mondiale de la Fonction publique.



Groupe A : ONA, MAEC Ministère du Tourisme, MICT

Groupe B : MENFP, OFATMA, UEH, MZEF

Groupe C : MCFDF, Ministère de la défense, MJSP, MPCE

Groupe D : MSPP, OAVCT, CONATEL, Parlement

Groupe E : Présidence, CEP, MDE, PNH

Groupe F : Primature, Ministère de la culture, MJSAC, EDH



BF/ iciHaïti