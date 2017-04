iciHaïti - Grand Projet : La Fondation Lorquet suggère la plus grande centrale solaire





La Fondation Lorquet pour une Nouvelle Haïti (FOLONHA) constate que dans l'histoire récente seuls 4 projets d'infrastructures remarquables et historique ont été réalisés en Haïti dont : La centrale hydro-électrique de Péligre (Paul Magloire / François Duvalier) ; L'Aéroport international (François Duvalier) ; Le Bicentenaire (dont Dumarsais Estimé prévoyait de prolonger jusqu'à Carrefour) et la construction de la ville de Belladère (Dumarsais Estimé). Aucun gouvernement des deux dernières décennies n'a laissé de projets d'envergures remarquables.



En tant que membre de la Société Civile, la Fondation propose à l'administration Moïse-Lafontant de faire la différence en dotant le pays de la plus grande centrale d’énergie solaire de la Caraïbe, qui permettrait de résoudre le problème chronique de rationnement électrique. Ainsi, l'administration Moïse-Lafontant laisserait pour Haïti une réalisation, qui aura le mérite d'être retenue dans l'histoire à côté d'autres accomplissements visionnaires déjà proposés par le Gouvernement, entre autres des autoroutes périphériques et un téléphérique http://www.haitilibre.com/article-20446-haiti-politique-les-grands-projets-du-ministere-du-tourisme.html



IH/ iciHaïti