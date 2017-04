iciHaïti - Social : Grève des fonctionnaires du CSC/CA





Mardi, pour la deuxième journée consécutive, les employés fonctionnaires de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA) ont laissé leurs bureau pour le béton. Les fonctionnaires en grève, qui gagnent entre 11,000 et 13,000 Gourdes / mois manifestaient devant l’institution pour réclamer des hausses de salaires et de meilleures conditions de travail.



Nul ne sait quand prendra fin cet arrêt de travail, vu que jusqu’à présent, il n’existe aucun dialogue entre les représentants des protestataires et la direction de la CSC/CA.



IH/ iciHaïti