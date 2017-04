iciHaïti - Tourisme : Suivi des projets aux Cayes et dans le Sud





Mercredi, Mme Colombe Emilie Jessy Menos, la nouvelle Ministre du Tourisme http://www.haitilibre.com/article-20569-haiti-flash-feuille-de-route-de-la-ministre-du-tourisme.html a eu une réunion de travail avec le Maire de la ville des Cayes, Gabriel Fortuné.



Les divers projets touristiques dans le département du Sud et plus particulièrement ceux en cours aux Cayes du marché artisanal et de la gare routière entre autres, ont été au cœurs des échanges.



En guise de suivi à cette séance de travail, la Ministre Menos et le Maire Fortuné sont attendus aux Cayes d’ici la fin de semaine pour une visite des projets.



IH/ iciHaïti