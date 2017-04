iciHaïti - Politique : Le Dr Josué Pierre-Louis prend les rênes de l’OMRH





Le Secrétaire général de la Primature, Hugues Joseph a procédé à l’installation de Me Josué Pierre-Louis comme Coordonnateur Général, avec rang de Ministre, de l’Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH) . Il remplace à ce poste le Coordonnateur sortant Antoine Verdier.



Le Secrétaire général Joseph n’a pas manqué de vanter l’expérience et les qualités remarquables de Me Pierre-Louis qu’il qualifie de « fin connaisseur de l’administration publique, » rappelant que l’OMRH outre la gestion de l'effectif global de la Fonction publique, elle doit rendre la Fonction Publique attractive en la renfonçant et en veillant à la carrière des fonctionnaires soulignant « [...] pour la réussite de ses actions, le Gouvernement doit compter sur une administration publique forte et au service, disposant d'un personnel compétent et motivé. »



Dans son intervention, Me Josué Pierre-Louis après les remerciements traditionnels, a promit d'œuvrer à réconcilier le contribuable avec l'État à travers un ambitieux plan d'action plaçant le citoyen au cœur des services publics.



En savoir plus sur Me Josué Pierre-Louis :

Josué Pierre Louis, juriste de formation a effectué des études supérieures et détient un Doctorat dans le domaine du Droit et de l'Administration Publique. Au cours de sa carrière, il a assumé de nombreuses responsabilités importantes tant au niveau de la Justice, de l'Administration Publique que de la diplomatie. Il fut successivement Commissaire de Gouvernement, Juge, Directeur Général et Ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Secrétaire Général de la Présidence et de la Primature, Ambassadeur, professeur et Doyen d'université.



