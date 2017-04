iciHaïti - Justice : Bilan de la Police des Polices (Mars)





Dans un point de presse, le Commissaire divisionnaire Jean-Claude Benjamin, Assistant du Porte-parole de l’Inspection Générale de la Police Nationale d’Haïti (IGPNH), la police des polices, a dressé un bilan des affaires traitées au cours du mois de mars.



Il a révélé que durant cette période, l’IGPNH avait reçu plus d’une centaine de dossiers, ouvert 84 enquêtes et conclus près de 60 dossiers qui ont été envoyés à la Direction Générale de la PNH pour les suites que de droit.



Sur les 100 dossiers 87 concernaient des plaintes pour des crimes divers dont entre autres : agressions, violence et homicide, viol, abus de confiance, conflit terrien, bastonnade, destruction de bien d’autrui, intimidation, coups et blessures...



L’IGPNH, recommande à la Direction Général de la PNH plusieurs sanctions allant entre autres : de la révocation pour les cas les plus graves en passant par la mise en disponibilité, la suspension, le blâme, l’avertissement et de transfert...



IH/ iciHaïti