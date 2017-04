iciHaïti - FLASH : Le Parc de Martissant à l’expo «Orchid Extravaganza»





À invitation des organisateurs de la 8ème Édition de l’exposition « Orchid Extravaganza », qui se déroulera le samedi 8 et dimanche 9 avril à l’Hotel Karibe (Juvénat, Pétionville), la pépinière du Parc de Martissant participera à cet événement floral. Des centaines d’orchidées des plus rares aux plus courantes ainsi que des dizaines de variétés de plantes locales et étrangères seront en Expo-vente au Jardin des orchidées à l’Hotel Karibe



Par ailleurs, le Jardin Médicinal du Parc de Martissant, riche en plantes locales et en espèces rares reproduites dans la pépinière du Parc, exposera pour la vente des plantes ornementales, des plantes médicinales, du compost et du bois raméal fragmenté (un mélange non composté de résidus de broyage de rameaux de branches). L’équipe de la pépinière apportera également des livres édités par la FOKAL sur les plantes médicinales et des t-shirts à des prix concurrentiels !



D’autres participants exposeront des bonsaïs, des fleurs sur bois, des meubles de jardins et autres...



IH/ iciHaïti