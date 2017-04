iciHaïti - Social : 214e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture





Ce vendredi 7 avril marque le 214e anniversaire de la mort du Précurseur de l'Indépendance d'Haïti, Toussaint Louverture qui au 18e siècle montra à nos ancêtres le chemin de la liberté.



Témoignant leur reconnaissance envers Toussaint Louverture, les représentants du Bureau des Jeunes d'Afrique en Haïti, représenté par des jeunes haïtiens, sont convaincu que la commémoration du 214ème anniversaire de la mort de Toussaint Louverture doit interpeller chaque haïtien sur les notions de solidarité et d'unité et aussi poursuivre la lutte pour la sauvegarde de notre souveraineté.



Ainsi, le Bureau des Jeunes d'Afrique en Haïti, appelle la Jeunesse haïtienne à se souvenir de son passé glorieux afin de tirer des leçons d'engagement civique, de patriotisme, de courage et de fierté pour agir autrement en vue de sortir Haïti de sa situation chaotique.



TB/ iciHaïti