iciHaïti - Justice : Nouveau Commissaire du Gouvernement à Croix-des-Bouquets





Après sa prestation de serment Me. Claude Michel a été installé à la tête du Parquet de la Croix-des-Bouquets par Jean Claudy Pierre, Directeur Général du Ministère de la Justice comme nouveau Commissaire du Gouvernement. Il remplace à ce poste Me. Mario Beauvoir.



Dans son intervention Jean Claudy Pierre, a invité le nouveau Commissaire à oeuvrer au renforcement de la Justice dans la juridiction.



Prenant la parole, le nouveau Commissaire du Gouvernement a promis qu'il oeuvra à la distribution d'une saine et impartiale Justice au profit de tous les justiciables de sa juridiction déclarant avec fermeté « Les bandits, les spoliateurs et tous les contrevenants à la loi seront réprimés avec la plus grande rigueur ».



En savoir plus sur Me. Claude Michel :

Me. Claude Michel est professeur de Droit du travail à l'Université d'État d'Haïti. Jusqu'à sa nomination au poste de Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance (TPI) de la Croix-des-Bouquets, il a été, pendant les 5 dernières années, Substitut du Commissaire du Gouvernement près le TPI de Port-au-Prince.



